“Mi amigo me salvó”: desgarrador testimonio de un niño que sobrevivió al tiroteo en una iglesia de Minneapolis, EE. UU.

Un sobreviviente de 10 años de edad relató los momentos de terror que vivió dentro de la iglesia católica al sur de Minneapolis, en Estados Unidos, luego de que un hombre comenzara a disparar a los feligreses desde las ventanas del recinto vinculado a una escuela.
Según describió el niño llamado Weston Halsne, “fue como si oyéramos disparos y luego nos metimos debajo de los bancos. Dispararon a través de las vidrieras, creo, y fue realmente aterrador”, describió el menor sobre el tiroteo ocurrido este miércoles 27 de agosto que dejó dos niños muertos y 17 heridos.
El hombre armado “comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos durante la misa”, dijo a los periodistas el jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara.
Varios testigos describieron la escena del atacante vestido de negro y usando un pasamontañas mientras disparaba, y niños escondiéndose entre los bancos de la iglesia.