Tragedia en Venezuela desnuda al régimen y hunde la apuesta económica de Delcy Rodríguez

En la grama del polideportivo José María Vargas, en La Guaira, decenas de personas revisan montículos de ropa buscando algo que ponerse. El estadio, convertido en refugio improvisado, alberga a cientos tras los terremotos del miércoles 24 de junio.
“Es como que Dios te da la oportunidad de tener una vida más”, dijo Yosey Escalona, uno de los damnificados, a la AFP, mientras coordina a las 46 personas que conviven bajo una de las carpas de lona.
Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela esa tarde —de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos en menos de un minuto— mataron —hasta el cierre de este texto— a mil personas y dejaron hasta el momento más de 50.000 desaparecidos.
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El estado costero de La Guaira, vecino de Caracas y con una población superior a los 400.000 habitantes, concentró la mayor parte de las pérdidas. Allí, desde el primer temblor, se han registrado más de 300 réplicas.
Edificios reducidos a escombros, ambulancias que no paran de ir y venir, motocicletas cargadas de insumos y la búsqueda desesperada de personas y cuerpos atrapados bajo el concreto son las imágenes diarias.
Cientos de damnificados encontraron en el polideportivo un espacio abierto y de estructuras firmes donde resguardarse. Dentro de cada carpa conviven grupos de hasta 50 personas que guardan productos de higiene, agua en envases plásticos y alimentos no perecederos. Escalona tuvo que dejar su casa porque, según contó, “la estructura está toda fracturada, está inhabitable. Las paredes se desprendieron de las columnas”.
Entre los vecinos se organizaron encargados de distribuir los insumos y mantener el orden. El refugio funciona, además, como centro de acopio: a la entrada se acumulan motos estacionadas y un flujo constante de gente que entra y sale con bolsos, maletas y colchones.
“Aquí hay espacio y todo el mundo los recibe. Estamos cien por ciento dispuestos a ayudarnos los unos a los otros porque es un momento muy difícil”, dijo Escalona. La misma idea repitió Carlos Marcano, un trabajador portuario que también perdió su vivienda cerca de la costa: “la solidaridad que hay ahorita es impresionante”.
Pedro Colmenares llegó con sus compañeros de trabajo con 500 panes y bebidas para repartir, y frente a él se formaron largas filas. “Todo el pueblo está unido (...) para que el mundo vea que el venezolano es una persona que se quiere, que se apoya en los momentos más difíciles”, exclamó.
En las carpas también se resguardan heridos y pacientes psiquiátricos. El Hospital Periférico de Pariata recibió a la mayoría de los afectados; un enfermero le dijo a la agencia AFP que solo en las primeras 48 horas se atendieron más de 400 heridos.
El problema empieza cuando los dan de alta. “No tienen para dónde ir, porque perdieron las casas, perdieron todo”, explicó la cirujana Geralldyne Franco. Por eso el propio hospital los remite al refugio.
Lo que ocurre en los refugios es apenas el reverso de lo que dejaron las calles. El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, confirmó el desplome de edificaciones emblemáticas como el Petunia, el Don Pepe, el Altamira Village Hotel & Suite y un bloque residencial en Bello Campo.
El aeropuerto internacional de Maiquetía permanece cerrado, con desprendimientos de concreto, techos rotos y columnas de humo que circularon en redes sociales. Los registros visuales de La Guaira y Altamira terminaron de dibujar el tamaño del golpe.