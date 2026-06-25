Conmovedores videos de bomberos venezolanos rescatando a perritos y gatitos atrapados en los escombros tras el terremoto

Venezuela acaba de sentir el terremoto más fuerte en la historia de su país desde 1.900 con una magnitud de 7.5 y otro de 7.1. En medio de la tragedia y los escombros, ya más de doce horas después del movimiento telúrico, cientos de familias buscan a sus seres amados: desde personas hasta animales.
A aquella tarea se dedican todas las fuerzas de rescate, que se han hecho virales en redes sociales compartiendo su labor.
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