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Terremoto de magnitud 7,4 sacude Japón y provoca tsunami con olas de 80 cm

El gobierno afirma haber activado un equipo de gestión de crisis, así como el llamado a los habitantes de la zona de epicentro para que evacúen de inmediato.

  • Un terremoto de magnitud 7,4 ocurrió en Japón este 20 de abril de 2026. FOTO: Captura de pantalla
    Un terremoto de magnitud 7,4 ocurrió en Japón este 20 de abril de 2026. FOTO: Captura de pantalla
Agencia AFP
hace 1 hora
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Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes el norte de Japón y provocó olas de 80 centímetros, informó la agencia meteorológica nacional (JMA), que prevé olas de hasta tres metros.

El sismo se registró a las 16H53 locales (07H53 GMT) en aguas del Pacífico frente al norte de la prefectura de Iwate. “Evacúen de inmediato las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos hacia un lugar más seguro, como terrenos elevados o un edificio de evacuación”, alertó la JMA.

“No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la advertencia”, añadió. El temblor fue lo suficientemente fuerte como para sacudir grandes edificios incluso en Tokio, situado a cientos de kilómetros de distancia.

Lea también: Temblor de 4.0 sacude a Antioquia en la mañana de este sábado 18 de abril

El gobierno afirma haber activado un equipo de gestión de crisis. Japón es uno de los países sísmicamente más activos del mundo, ya que se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas en el borde occidental del “Anillo de Fuego” del Pacífico.

El archipiélago, poblado por unos 125 millones de habitantes, suele registrar alrededor de 1.500 sacudidas cada año y concentra aproximadamente el 18% de los terremotos del planeta.

La gran mayoría son leves, aunque los daños que causan varían según su ubicación y la profundidad a la que se producen bajo la superficie terrestre.

En 2011 un terremoto de magnitud 9,0 desencadenó un tsunami que dejó 18.500 muertos o desaparecidos y provocó una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.

Siga leyendo: Dos temblores en Los Santos, Santander, despertaron al país este 18 de abril

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde fue el terremoto en Japón hoy?
El sismo ocurrió frente a la costa norte de Japón, cerca de la prefectura de Iwate, en el océano Pacífico.
¿Qué magnitud tuvo el terremoto en Japón?
El terremoto fue de magnitud 7,4, considerado fuerte y capaz de generar daños y alertas de tsunami.
¿Hay riesgo de tsunami en Japón tras el terremoto?
Sí. Se registraron olas de hasta 80 centímetros y las autoridades advirtieron que podrían alcanzar hasta 3 metros.

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