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Terremoto de magnitud 6,7 sacude Indonesia: deja un muerto, heridos y graves daños materiales

Las autoridades reportan al menos un fallecido, varios heridos y daños en viviendas, puentes y edificios públicos.

  • Equipos de emergencia evalúan los daños causados por el terremoto de magnitud 6,7 que sacudió el centro de Indonesia y afectó varias localidades cercanas a la ciudad de Palu. FOTO: Redes sociales.
    Equipos de emergencia evalúan los daños causados por el terremoto de magnitud 6,7 que sacudió el centro de Indonesia y afectó varias localidades cercanas a la ciudad de Palu. FOTO: Redes sociales.
Agencia AFP
hace 2 horas
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Un potente terremoto de magnitud 6,7 estremeció este martes el centro de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), dejando al menos un muerto y más de una decena de heridos, según las autoridades.

El temblor, de poca profundidad, se produjo por la mañana al sureste de Palu, ciudad de unos 400.000 habitantes y capital de la provincia de Célebes Central.

Una persona murió en Sigi, a unos veinte kilómetros de Palu, y más de una decena resultaron gravemente heridas, declaró Abdul Muhari, portavoz de la agencia de gestión de desastres.

Decenas de viviendas en Palu, Sigi y Parigi Moutong resultaron dañadas, así como puentes, edificios administrativos y un hotel, según Abdul.

Lea más: Sube a 37 la cifra de muertos y van más de 470 heridos tras el terremoto en Filipinas

Nurhaidar, una vecina de Palu que, como muchos indonesios, solo tiene un nombre, estaba cocinando cuando sintió el sismo. “De repente hubo como un sacudón y toda la casa pareció temblar. El techo crujía, como si fuera a derrumbarse”, declaró esta mujer de 42 años, contactada por la AFP.

El vasto archipiélago indonesio registra una actividad sísmica y volcánica frecuente debido a su ubicación en el “anillo de fuego del Pacífico”.

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En 2018, 2.200 personas murieron en Palu a causa de un sismo de magnitud 7,5, seguido de un tsunami.

Preguntas frecuentes

¿De cuánto fue el terremoto en Indonesia?
El sismo alcanzó una magnitud de 6,4 y se sintió en varias regiones del país, según los reportes oficiales.
¿Cuántas personas murieron por el terremoto?
Las autoridades informaron de manera preliminar al menos dos fallecidos y decenas de heridos.
¿Por qué hay tantos terremotos en Indonesia?
Indonesia está ubicada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con intensa actividad sísmica y volcánica por el choque de placas tectónicas.

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