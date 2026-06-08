Sismo de magnitud 7,8 golpea Filipinas y deja más de 30 muertos

Al menos 31 personas murieron el lunes tras un potente terremoto de magnitud 7,8 que estremeció el sur de Filipinas, donde varios edificios colapsaron y se activaron las alertas por un posible tsunami, indicaron las autoridades.
Por lo menos una decena de personas siguen desaparecidas, mientras que 134 resultaron heridas, según la autoridad de gestión de catástrofes.
Videos subidos en Facebook mostraron un centro comercial desmoronándose en Ciudad General Santos, de 720.000 habitantes, mientras en otro video se ve el derrumbe del edificio de una escuela.
“¡Señor, realmente colapsó! El edificio realmente colapsó”, se escucha gritar a una persona en el video.