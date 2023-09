Los equipos de rescate marroquíes, apoyados por delegaciones extranjeras, intentan acelerar la búsqueda de sobrevivientes y dar cobijo a cientos de familias que perdieron sus hogares. Pero en algunas zonas aisladas, los residentes se quejan de no haber recibido ningún tipo de ayuda.

En el pueblo de Imoulas, los habitantes parecen perdidos entre los escombros de sus casas.

“Nos sentimos completamente abandonados, nadie ha venido a ayudarnos. Nuestras casas se derrumbaron y no tenemos adónde ir ¿Dónde va a vivir toda esta pobre gente?”, se lamenta Khadija, residente de este pueblo de difícil acceso, tapándose la cara con su velo.

“El Estado no ha venido, no hemos visto a nadie. Después del terremoto, vinieron a contar el número de víctimas. Desde entonces, no queda ni uno. Ni protección civil, ni fuerzas de socorro. Nadie está aquí con nosotros”, abunda Mouhamed Aitlkyd entre los escombros.