Tras suspensión de procesos para visa americana, esta es la fecha clave que deben tener en cuenta los inmigrantes

El calendario migratorio de Estados Unidos marcará un antes y un después el 21 de enero de 2026, cuando el Gobierno suspenda de forma indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, tras una decisión tomada la semana pasada por el presidente Donald Trump.

La medida, confirmada por el Departamento de Estado, hace parte del endurecimiento de la política migratoria durante el segundo mandato de Trump y responde a una revisión más estricta de los procesos de evaluación consular.

Desde esa fecha, Estados Unidos dejará de tramitar visas vinculadas con la residencia permanente y las “green cards” para países de África, Asia, Medio Oriente, América Latina, el Caribe y Europa del Este. En la lista figuran Colombia, Brasil, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Somalia, entre otros.

Voceros del Gobierno explicaron que, a partir del 21 de enero, los consulados aplicarán criterios más severos para evitar que nuevos inmigrantes dependan de beneficios públicos, bajo el principio de no convertirse en una “carga pública”.