Tras suspensión de procesos para visa americana, esta es la fecha clave que deben tener en cuenta los inmigrantes

El Gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una decisión que marcará un punto de inflexión en los trámites migratorios y que comenzará a aplicarse desde una fecha específica definida por la administración de Donald Trump. Conózcala aquí.

  La suspensión de visas de inmigrante en EE. UU. afectará a ciudadanos de 75 países. FOTO: Colprensa.
    La suspensión de visas de inmigrante en EE. UU. afectará a ciudadanos de 75 países. FOTO: Colprensa.
  Tras suspensión de procesos para visa americana, esta es la fecha clave que deben tener en cuenta los inmigrantes
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El calendario migratorio de Estados Unidos marcará un antes y un después el 21 de enero de 2026, cuando el Gobierno suspenda de forma indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, tras una decisión tomada la semana pasada por el presidente Donald Trump.

La medida, confirmada por el Departamento de Estado, hace parte del endurecimiento de la política migratoria durante el segundo mandato de Trump y responde a una revisión más estricta de los procesos de evaluación consular.

En contexto: EE. UU. congela visas de inmigrante para 75 países, incluida Colombia: ¿A quiénes afecta y qué pasa con visas de turismo, estudio y negocios?

Desde esa fecha, Estados Unidos dejará de tramitar visas vinculadas con la residencia permanente y las “green cards” para países de África, Asia, Medio Oriente, América Latina, el Caribe y Europa del Este. En la lista figuran Colombia, Brasil, Cuba, Guatemala, Nicaragua y Somalia, entre otros.

Voceros del Gobierno explicaron que, a partir del 21 de enero, los consulados aplicarán criterios más severos para evitar que nuevos inmigrantes dependan de beneficios públicos, bajo el principio de no convertirse en una “carga pública”.

Tras suspensión de procesos para visa americana, esta es la fecha clave que deben tener en cuenta los inmigrantes

¿Esta medida puede afectar otros tipos de Visa?

La suspensión no afectará las visas no inmigrantes, como las de turismo, negocios, estudios o trabajo temporal que continuarán siendo procesadas con normalidad bajo la normativa vigente.

La decisión se sustenta en directrices emitidas en noviembre de 2025 que fortalecieron los filtros consulares, y llega en medio de un intenso debate político interno sobre inmigración y seguridad en Estados Unidos.

Lea también: Colombia, entre los países que más solicitaron entradas para el Mundial de fútbol 2026, ¿afecta decisión sobre visas?

Expertos advierten que, desde la entrada en vigencia de la medida, cientos de miles de aspirantes podrían quedar por fuera de los flujos migratorios legales tradicionales, con impactos directos en familias y economías que dependen de la migración y las remesas.

Pese a la suspensión, el Departamento de Estado aclaró que los solicitantes de visas de turismo no se verán afectados, por lo que quienes planean viajar a Estados Unidos para eventos como la Copa Mundial podrán hacerlo sin inconvenientes.

