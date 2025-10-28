Esto es lo que se sabe de los dos detenidos tras el robo de joyas en el museo del Louvre, en París

La policía francesa detuvo el fin de semana a dos hombres sospechosos de haber participado en el espectacular robo de joyas en el museo del Louvre. Se presume que ambos formaron parte del comando de cuatro individuos que el pasado 19 de octubre robó, en cuestión de minutos, ocho joyas de la corona de Francia por un valor estimado en más de 100 millones de dólares.
La fiscal de París, Laure Beccuau, indicó que las detenciones se realizaron el sábado por la noche.
