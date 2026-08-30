Sobrevivientes regresan a Nepal entre lodo y ruinas: casi 800 muertos y más de 3.000 desaparecidos

Los equipos de rescate trabajan este domingo, 30 de agosto, entre el lodo y los escombros que sepultaron pueblos enteros en Nepal y China, cuatro días después de la catástrofe provocada por el colapso de un glaciar en el Himalaya. La búsqueda avanza con dificultad por las carreteras destruidas, las comunicaciones interrumpidas y el riesgo de nuevos deslizamientos.
El balance provisional de la tragedia ascendió a 797 muertos y 3.048 desaparecidos, de acuerdo con los reportes de las autoridades de ambos países. En Nepal se contabilizan 781 fallecidos y 2.502 personas desaparecidas, mientras que en el Tíbet chino se reportan 16 muertos y 546 desaparecidos.
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