Sobrevivientes regresan a Nepal entre lodo y ruinas: casi 800 muertos y más de 3.000 desaparecidos

Los equipos de rescate trabajan este domingo, 30 de agosto, entre el lodo y los escombros que sepultaron pueblos enteros en Nepal y China, cuatro días después de la catástrofe provocada por el colapso de un glaciar en el Himalaya. La búsqueda avanza con dificultad por las carreteras destruidas, las comunicaciones interrumpidas y el riesgo de nuevos deslizamientos. El balance provisional de la tragedia ascendió a 797 muertos y 3.048 desaparecidos, de acuerdo con los reportes de las autoridades de ambos países. En Nepal se contabilizan 781 fallecidos y 2.502 personas desaparecidas, mientras que en el Tíbet chino se reportan 16 muertos y 546 desaparecidos. Entérese: Video | Así fue la impresionante avalancha entre Nepal y China

La magnitud de la emergencia también se refleja en los lugares donde se concentran los cuerpos recuperados. En Bharatpur, unos 160 kilómetros río abajo del epicentro del desastre, familiares de personas desaparecidas revisan fotografías de cadáveres con la esperanza de identificar a sus seres queridos. Las morgues están desbordadas. Las autoridades nepalíes tuvieron que almacenar algunos cuerpos en oficinas con aire acondicionado de la asociación de comerciantes del distrito, debido al número de víctimas y a las dificultades para trasladarlas: “Muchos de los cuerpos estaban empezando a descomponerse gravemente y había un hedor insoportable en toda la zona”, relató Rudra Adhikary, miembro del comité de la Cruz Roja del distrito. Mientras tanto, en las comunidades arrasadas, los rescatistas continúan removiendo toneladas de barro y restos de viviendas, carreteras, puentes e instalaciones que fueron arrastrados por la avalancha. Le puede interesar: ¿Hubo un terremoto en Nepal? Estas son las teorías sobre las devastadoras inundaciones

Rescatistas buscan a trabajadores atrapados en Nepal tras avalancha

Las condiciones de la emergencia obligaron a las autoridades nepalíes a pedir prudencia a los equipos de rescate debido al aumento del caudal del río Bhotekoshi, en el distrito de Rasuwa. Aun con estas dificultades, los equipos lograron avanzar hasta la entrada de un túnel perteneciente a las obras de la central hidroeléctrica de Trishuli-3. Las autoridades creen que cerca de un centenar de trabajadores podrían permanecer atrapados ahí desde el día de la catástrofe. En el lado chino, en la región del Tíbet, los rescatistas también tuvieron que ser trasladados a un lugar seguro después de que un deslizamiento de tierra formara un lago represado.

La búsqueda se desarrolla bajo presión. Aunque todavía existe la posibilidad de encontrar sobrevivientes, las horas transcurridas desde la avalancha reducen las expectativas entre quienes esperan noticias de familiares y conocidos: “La gente quiere recuperar los cuerpos de sus familiares, vivos o muertos, pero no podemos encontrarlos”, declaró a la AFP Kawan Koirala, miembro de la protección civil nepalí, después de completar 18 horas de trabajo. “También es muy duro para mí. Es la primera vez que veo algo así”, añadió. Lea más: Tras avalancha en Nepal, Colombia habilita canales de atención para sus ciudadanos en caso de emergencia En Bharatpur, los familiares de los desaparecidos enfrentan una de las tareas más dolorosas de la emergencia: revisar imágenes de los cuerpos recuperados para intentar reconocer a sus seres queridos. Vinod Kumar Basnet busca a la esposa de su hermano, quien permanece desaparecida. Su hermano murió durante la pandemia de covid-19 y sus hijos esperan en casa por su madre: “La esposa de mi hermano está desaparecida”, contó Basnet. “Mi hermano murió de covid durante la pandemia, y sus hijos están en casa esperando a su mamá. Si veo su cuerpo, al menos podré decirles que ella no va a regresar”.

La lista de desaparecidos incluye habitantes de las comunidades afectadas, trabajadores extranjeros, turistas y peregrinos que se dirigían hacia el monte Kailash, en el Tíbet. Gokarna Kunwar llegó desde Arabia Saudita para intentar localizar a la esposa de su jefe. Su búsqueda lo llevó por diferentes centros médicos de la capital nepalí: “He recorrido todos los hospitales de Katmandú”, relató a la AFP. “Mi jefe no deja de llamarme, pero no tengo ninguna noticia”.

Los cadáveres en Nepal son identificados mediante muestras de ADN

Ante la imposibilidad de identificar inmediatamente a todos los fallecidos, las autoridades nepalíes comenzaron a enterrar algunos de los cientos de cuerpos recuperados. Antes de cada inhumación, los equipos médicos toman muestras de ADN y registran la ubicación de los restos. El procedimiento permitirá que, posteriormente, las familias puedan identificar a sus seres queridos y, si lo solicitan, exhumar los cuerpos para realizar los ritos funerarios correspondientes. La emergencia sanitaria también se ha agravado por las condiciones en las que permanecen los cuerpos y por las dificultades para trasladarlos. Los rescatistas trabajan en zonas donde el lodo llega hasta las piernas y donde persiste el riesgo de nuevos deslizamientos. La avalancha, descrita como similar a un tsunami por su capacidad destructiva, arrasó viviendas, carreteras, puentes y otras infraestructuras después del colapso de un glaciar del Himalaya. Vea también: Video | Elefantes en Nepal fueron arrastrados por las inundaciones y nadaron para salvar sus vidas

Reconstrucción de Nepal tras los deslaves costaría varios miles de millones de dólares

Mientras continúa la búsqueda de desaparecidos, Nepal ya anticipa el enorme desafío de reconstruir las zonas afectadas. El ministro nepalí de Relaciones Exteriores advirtió que, aunque todavía es demasiado pronto para establecer un cálculo definitivo, el costo de la reconstrucción podría ascender a “varios miles de millones de dólares”, por lo que pidió apoyo de la comunidad internacional. Expertos y científicos atribuyen la catástrofe al colapso de un enorme glaciar y advierten sobre el impacto del calentamiento global en las regiones montañosas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Simon Stiell, responsable de ONU Clima, señaló que el calentamiento global provocado por la quema de carbón, petróleo y gas aumenta la probabilidad, frecuencia y gravedad de este tipo de tragedias. Por ahora, la prioridad continúa siendo la búsqueda de sobrevivientes y desaparecidos, mientras los equipos avanzan lentamente entre el barro y los restos de comunidades que quedaron sepultadas. No se vaya sin leer: Avalancha en Nepal: cifra de muertos sube a 543 y más de 1.400 desaparecidos; ¿hay colombianos entre las víctimas? Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué las labores de rescate en Nepal avanzan lentamente? El rescate enfrenta carreteras intransitables, comunicaciones interrumpidas, grandes cantidades de lodo y el riesgo de nuevos deslizamientos. Además, las autoridades pidieron prudencia por el aumento del caudal del río Bhotekoshi. ¿Qué relación tiene el calentamiento global con el desastre del Himalaya? Expertos y científicos atribuyen la catástrofe al colapso de un enorme glaciar, mientras que el responsable de ONU Clima, Simon Stiell, advirtió que el calentamiento global hace que este tipo de tragedias sean más probables, frecuentes y graves.

¿Por qué las labores de rescate en Nepal avanzan lentamente? El rescate enfrenta carreteras intransitables, comunicaciones interrumpidas, grandes cantidades de lodo y el riesgo de nuevos deslizamientos. Además, las autoridades pidieron prudencia por el aumento del caudal del río Bhotekoshi. ¿Qué relación tiene el calentamiento global con el desastre del Himalaya? Expertos y científicos atribuyen la catástrofe al colapso de un enorme glaciar, mientras que el responsable de ONU Clima, Simon Stiell, advirtió que el calentamiento global hace que este tipo de tragedias sean más probables, frecuentes y graves.