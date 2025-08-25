x

¿Será su esposa Cilia Flores quien entregue a Nicolás Maduro? La tesis de un congresista de EE. UU.

La primera dama de Venezuela, Cilia Flores, reapareció públicamente en medio de rumores sobre su bajo perfil político. Su presencia volvió a generar debate sobre su papel en el círculo de poder de Nicolás Maduro y las tensiones internas dentro del chavismo.

  • La revista Forbes calificó a la primera dama de Venezuela como la mujer más poderosa de ese país. Imagen: Federico PARRA / AFP.
El Colombiano
El Colombiano
25 de agosto de 2025
bookmark

La figura de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y considerada por muchos como la mujer más poderosa de Venezuela, vuelve a estar en el centro del debate político internacional. El congresista estadounidense Carlos Giménez planteó la hipótesis de que sería ella quien eventualmente traicione al mandatario, a quien describió como “títere” de su propia esposa.

Puede leer: Con Venezuela bajo presión de Estados Unidos, ¿está Petro en el lado equivocado? Expertos responden

En un mensaje publicado en redes sociales, Giménez aseguró que “se comenta que Cilia Flores, la esposa del considerado narcodictador Nicolás Maduro, sea la que lo entregue, ya que ella es la que, en realidad, pretende gobernar a Venezuela. Maduro más bien es el títere de Cilia, dicho por la misma Delcy Rodríguez a funcionarios americanos”.

El señalamiento surge en un momento de alta tensión entre Caracas y Washington, tras el anuncio del envío de tres destructores lanzamisiles estadounidenses hacia aguas internacionales frente a Venezuela, en el marco de operaciones contra el narcotráfico.

Flores, descrita por la revista Forbes como “la mujer más poderosa de Venezuela”, ha cultivado durante décadas una amplia red de influencia en las estructuras de poder, incluso por encima de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. “Siempre escondida en las sombras, ha disfrutado de muy buenas vistas del poder al haber construido una amplia red de colaboradores que le han permitido controlar los altos mandos del sistema político del país”, reseñó el medio.

Mientras tanto, el gobierno de Maduro respondió a la presencia de buques norteamericanos con el despliegue de 15.000 efectivos en la frontera con Colombia, bajo el argumento de combatir al narcotráfico. El ministro Diosdado Cabello rechazó las acusaciones estadounidenses de que Maduro lidera el llamado Cartel de los Soles y cuestionó que la atención de Washington se centre en Venezuela, cuando “el 87% de la droga sale de Colombia”.

Estados Unidos ofrece recompensas de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Maduro y 25 millones por la de Cabello, acusados de narcotráfico internacional.

Lea también: Régimen de Maduro advirtió que los extranjeros que ingresen “sin permiso” a Venezuela serán arrestados: “Entra, pero no sale”

Temas recomendados

Dictaduras
Política
Diplomacia
Primera dama
poder politico
poder
Congreso
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Utilidad para la vida