Senador de EE. UU. exige que ayuda a Venezuela no llegue al Gobierno de Delcy Rodríguez

El senador republicano de Estados Unidos Rick Scott pidió que toda la ayuda humanitaria y los recursos económicos destinados a atender la emergencia por los terremotos en Venezuela permanezcan bajo supervisión estadounidense y no sean administrados por el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el legislador aseguró que ningún dólar destinado a aliviar la crisis humanitaria debe terminar en manos de los principales dirigentes del chavismo.
“Es crucial que toda la ayuda humanitaria y los recursos permanezcan bajo la supervisión de Estados Unidos. Ni un solo centavo debe ir a Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello o cualquier parte de su brutal y corrupto régimen”, escribió Scott tras recibir un informe del Comando Sur de Estados Unidos sobre las operaciones de asistencia que se desarrollan en territorio venezolano.