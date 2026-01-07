x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

“Se golpearon contra una puerta intentando escapar”: detalles de las lesiones de Maduro y su esposa tras operativo de captura

Los abogados de la pareja informaron al juez que Cilia Flores habría sufrido lesiones de consideración durante su captura y solicitaron evaluaciones médicas adicionales.

  • Cilia Flores y Nicolás Maduro, presos en Estados Unidos. Foto: Getty
    Cilia Flores y Nicolás Maduro, presos en Estados Unidos. Foto: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Durante la audiencia del lunes en la que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron presentados ante un juez federal en Nueva York, un detalle no pasó inadvertido. Flores apareció con un golpe visible en la frente, mientras que en las primeras imágenes difundidas de Maduro se le observó con dificultad para caminar. Estas escenas dieron pie a una oleada de especulaciones en redes sociales sobre el origen de las lesiones.

En ese contexto, funcionarios del Gobierno de Donald Trump salieron al paso de las versiones y señalaron que tanto Maduro como Flores resultaron lesionados cuando intentaron huir durante el operativo de captura, momento en el que ambos se habrían golpeado al tratar de escapar de las fuerzas estadounidenses.

Le puede interesar: EE. UU. anunció la incautación de buque escoltado por Rusia con petróleo venezolano sometido a sanciones

Según esas fuentes, la pareja corrió y trató de esconderse detrás de una puerta de acero pesada, cuyo marco bajo los obligó a golpearse la cabeza en el proceso de escape antes de ser interceptados. Tras su detención, los militares les brindaron primeros auxilios en el lugar.

En la diligencia judicial, el abogado de Flores informó ante el tribunal que su clienta “sufrió lesiones significativas” durante el operativo y solicitó evaluaciones médicas completas para garantizar su atención continua. Según el defensor, Flores podría tener fracturas o hematomas severos en las costillas además de los golpes en la cabeza observados en videos y bocetos judiciales.

Conozca: “Que se haga justicia con Diosdado y Padrino, y paguen por sus delitos”: opositor Antonio Ledezma

Según periodistas presentes en la audiencia, la mujer se mostró inestable en algunos momentos, inclinando la cabeza y con vendajes visibles, mientras que Maduro tuvo dificultades para sentarse y levantarse durante la diligencia judicial.

La pareja enfrenta ahora en Nueva York cargos relacionados con narcotráfico, narco-terrorismo y conspiración, de los cuales ambos se declararon inocentes.

Temas recomendados

régimen
Dictadura
Venezuela
Nicolás Maduro
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida