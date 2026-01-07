“Se golpearon contra una puerta intentando escapar”: detalles de las lesiones de Maduro y su esposa tras operativo de captura

Durante la audiencia del lunes en la que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron presentados ante un juez federal en Nueva York, un detalle no pasó inadvertido. Flores apareció con un golpe visible en la frente, mientras que en las primeras imágenes difundidas de Maduro se le observó con dificultad para caminar. Estas escenas dieron pie a una oleada de especulaciones en redes sociales sobre el origen de las lesiones.

En ese contexto, funcionarios del Gobierno de Donald Trump salieron al paso de las versiones y señalaron que tanto Maduro como Flores resultaron lesionados cuando intentaron huir durante el operativo de captura, momento en el que ambos se habrían golpeado al tratar de escapar de las fuerzas estadounidenses.

Según esas fuentes, la pareja corrió y trató de esconderse detrás de una puerta de acero pesada, cuyo marco bajo los obligó a golpearse la cabeza en el proceso de escape antes de ser interceptados. Tras su detención, los militares les brindaron primeros auxilios en el lugar.