Lo que se sabe sobre los presuntos “safaris de francotiradores” que pagaban por ‘cazar’ civiles en Sarajevo, Bosnia

El anuncio de una investigación en Italia sobre los presuntos “francotiradores de fin de semana” que pagaron por disparar a civiles durante el asedio de Sarajevo, entre abril de 1992 y febrero de 1996, reavivó las heridas de la capital bosnia.
Según varios medios italianos, la fiscalía de Milán abrió una investigación sobre los supuestos viajes de italianos adinerados que se divertían disparando desde las alturas a los civiles atrapados en la ciudad, pero se filtraron pocos detalles sobre las investigaciones.
Lea aquí: Viajes, redes y diplomacia: el concepto de ‘Soft Power’ que encendió el debate sobre viaje de influenciadores a Israel
La justicia bosnia, que se hizo cargo de las mismas acusaciones en 2022, afirma que aún está llevando a cabo su investigación.
Esto es lo que se sabe sobre este caso, treinta años después de la guerra que desgarró Bosnia y causó más de 100.000 muertos.