Sacerdote colombiano fue apuñalado en Italia; el agresor, con antecedentes psiquiátricos, fue detenido

Un sacerdote colombiano resultó herido tras ser apuñalado en la ciudad italiana de Módena. El agresor, un hombre con problemas psiquiátricos, fue detenido un día después del ataque, confirmaron las autoridades locales.

    El sacerdote colombiano Rodrigo Grajales Gaviria fue atacado con arma blanca en Módena, Italia, y permanece fuera de peligro tras ser operado de urgencia. FOTOS: Tomadas de redes sociales
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

El sacerdote colombiano Rodrigo Grajales Gaviria, de 45 años, fue apuñalado en el cuello en la ciudad de Módena, en el norte de Italia, por un hombre que posteriormente fue arrestado y que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico desde hace varios años, informaron este viernes las autoridades.

Lea también: “El mundo no se salva afilando espadas, sino acogiendo a todos”: mensaje del papa León XIV en Año Nuevo

El ataque ocurrió en la mañana del 30 de diciembre, cuando el agresor siguió al religioso tras coincidir con él en un autobús y lo atacó poco después. Según indicó la Fiscalía de Módena en un comunicado, la víctima declaró que no conocía al atacante.

Grajales Gaviria fue trasladado de inmediato al hospital de Baggiovara, donde fue sometido a una cirugía de urgencia. Las autoridades confirmaron que el sacerdote se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente.

Un día después del ataque, la Policía logró localizar y detener al presunto agresor, tras establecer que padecía problemas de salud mental y recibía atención médica especializada.

El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, expresó su solidaridad con el sacerdote y su comunidad. “Es un alivio saber que su vida no corre peligro. Se trata de un hecho gravísimo ocurrido a plena luz del día, que debe esclarecerse por completo”, señaló.

También se pronunciaron representantes políticos y organizaciones locales, quienes destacaron el reconocimiento de Grajales Gaviria entre los feligreses de la parroquia San Giovanni Evangelista y su papel como referente para la comunidad sudamericana residente en la ciudad.

Bloque de preguntas y res puestas

¿Por qué atacaron al sacerdote colombiano en Módena, Italia?
El agresor, quien padecía problemas de salud mental, atacó a Rodrigo Grajales tras coincidir con él en un autobús. No existía relación previa entre ellos.
¿Cómo está el sacerdote colombiano después del ataque?
Rodrigo Grajales fue operado de urgencia y su estado de salud es estable. Se espera que su recuperación sea favorable.
¿Qué ha dicho la comunidad sobre el ataque al sacerdote?
La comunidad sudamericana en Módena y los feligreses de la parroquia San Giovanni Evangelista han mostrado un fuerte apoyo a Grajales.

