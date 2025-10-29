Las rutas del narcotráfico: mapas que revelan el viaje de la droga desde Latinoamérica hacia Estados Unidos

El presidente Donald Trump está empeñado en “eliminar” cualquier embarcación que transporte fentanilo, heroína, marihuana o cocaína con destino a Estados Unidos. Él considera que bombardear las denominadas “narcolanchas” es una medida eficaz y eficiente, ya que impide que los carteles se lo piensen dos veces antes de enviar la droga a su país. “Si la gente quiere dejar de ver a las narcolanchas explotar, que dejen de enviar droga a Estados Unidos”, fue su mensaje.
Puede leer: Máxima tensión en el Pacífico: EE. UU. lanzó tres ataques contra cuatro lanchas que dejaron 14 muertos y un sobreviviente