x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Indignación por ataque aéreo de Rusia que alcanzó a guardería en Ucrania durante una nueva ofensiva de drones

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mostró a los equipos de emergencia evacuando a los menores del incendio que se generó en el jardín de infancia.

  • Los más de 40 niños de un jardín infantil en Járkov lograron ser rescatados. FOTO: GETTY
    Los más de 40 niños de un jardín infantil en Járkov lograron ser rescatados. FOTO: GETTY
El Colombiano
El Colombiano
24 de octubre de 2025
bookmark

Rusia lanzó una nueva ola de ataques con drones y misiles contra múltiples regiones de Ucrania, dejando un saldo de seis muertos —entre ellos dos niños— y al menos 17 heridos, según el presidente Volodímir Zelenski.

Uno de los episodios se registró en Járkov, la segunda ciudad más grande del país, donde un dron ruso impactó en una guardería en el distrito de Kholodnohirskyi.

El alcalde Ihor Terekhov confirmó el miércoles que “una guardería privada en el distrito de Kholodnohirskyi fue atacada. Hay un incendio en el lugar del ataque”.

Relacionado: Nuevas sanciones de EE. UU. golpean a dos gigantes petroleros de Rusia: crece la presión sobre Putin por la guerra en Ucrania

De acuerdo con las autoridades ucranianas, al menos una persona murió y siete resultaron heridas, pero lograron poner a salvo a los 48 niños que se encontraban en el edificio.

“Pero el horror que todos experimentamos, especialmente los padres, durante esos pocos minutos en los que nadie sabía si todos estaban vivos, permanecerá en nuestros recuerdos para siempre”, relató.

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron a los equipos de emergencia evacuando a los menores entre los restos del jardín de infancia aún en llamas. Zelenski confirmó que muchos niños que fueron a los refugios estaban “experimentando reacciones de estrés agudo”.

Entérese: Incursión de drones rusos en sus territorios enfurece a Polonia y la OTAN: varios fueron derribados

El mandatario ucraniano condenó el ataque. “No hay justificación para un ataque con drones contra una guardería, ni puede haberla jamás. Es evidente que Rusia se está volviendo más descarada. Estos ataques son una bofetada de Rusia a todos los que insisten en una solución pacífica”, escribió en X. “A los matones y terroristas solo se les puede poner fin por la fuerza”.

El ataque contra Járkov ocurrió pocas horas después de una ofensiva masiva que afectó otras regiones del país, incluidas Kiev, Odesa, Chernigov, Dnipro, Kirovogrado, Poltava, Vinnytsia, Zaporiyia, Cherkasy y Sumy, ese mismo miércoles.

En la capital, dos personas murieron y 29 resultaron heridas tras los impactos que alcanzaron varios edificios residenciales.

Zelenski, a través de su cuenta en X, afirmó que “otra noche demuestra que Rusia no siente suficiente presión por prolongar la guerra. Nuestras fuerzas de defensa aérea, grupos de fuego móviles y equipos de interceptores de drones trabajaron toda la noche y hasta la mañana siguiente. Ciudades comunes han sido atacadas, principalmente nuestra infraestructura energética, pero también muchos edificios residenciales”.

El presidente reiteró su llamado a los aliados occidentales para endurecer las medidas contra el Kremlin: “Las palabras rusas sobre diplomacia carecen de sentido mientras los líderes rusos no perciban problemas críticos. Y esto solo puede garantizarse mediante sanciones, capacidades de largo alcance y una diplomacia coordinada entre todos nuestros socios. Ya es hora de que la Unión Europea adopte un paquete de sanciones contundentes”.

Asimismo, agradeció el apoyo internacional recibido hasta el momento: “Todos los que ahora ayudan a Ucrania con sistemas de defensa aérea y misiles están protegiendo vidas. Estamos agradecidos por ello. Y todos los que ayudan a Ucrania con capacidades de largo alcance acercarán el fin de la guerra”.

Temas recomendados

Internacional
guerra
Menores de edad
Rusia
Ucrania
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida