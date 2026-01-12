Se confirma reunión entre María Corina Machado y Donald Trump este jueves en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, según confirmó un alto funcionario de la Casa Blanca este lunes a la agencia AFP.
El presidente Trump había expresado recientemente su interés en saludar personalmente a Machado, a quien describió como “una persona muy agradable”.
Machado, que dedicó su premio Nobel tanto al pueblo venezolano como al apoyo internacional que ha recibido también le realizó un guiño más directo a Trump al decirle que le gustaría “compartir” su galardón con él.
En el marco de su gira internacional, la opositora también sostuvo una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano. En un encuentro que buscaba aumentar la atención diplomática global que en este momento enfrenta el pueblo venezolano.
Por su parte, Trump ha asegurado que él es quien dirige las riendas del país sudamericano, y que el objetivo primordial por el momento es estabilizarlo, antes de poder contemplar unas elecciones. Anteriormente, el presidente estadounidense ya ha reiterado en muchas ocasiones que el petróleo venezolano es el objetivo principal de Washington.