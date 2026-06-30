Video | El conmovedor rescate de un perro atrapado entre escombros por el terremoto en Venezuela

Han pasado seis días desde los terremotos que hasta el momento dejan más de 1.900 muertos y 10.571 heridos.
En la historia del país no había ocurrido una catástrofe tan grande desde la Tragedia de Vargas, ocurrida en 1999 en el estado costero de La Guaira, cuando intensas lluvias desencadenaron inundaciones y aludes que devastaron gran parte de las edificaciones.
Lea también: Terremotos en Venezuela: 1.943 muertos, 10.571 heridos y un rescate “milagroso” al sexto día
Pero en medio del dolor también existen momentos esperanzadores, como el rescate de un perro que estaba bajo los escombros. La prueba de esto es un video que circula en redes sociales y que de inmediato se ha hecho viral, pues refleja la vulnerabilidad de los animales y los niños, quienes resultan siendo los más afectados por las tragedias.