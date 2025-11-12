Reino Unido “no desea ser cómplice de los ataques que violan el DIH” y suspendió el intercambio de inteligencia con EE. UU.

Antes de que el Gobierno colombiano anunciara su decisión de suspender el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos, un gran aliado de ese país ya lo había hecho: Reino Unido.
La medida, según la cadena CNN, se tomó ante el despliegue militar que Estados Unidos adelanta en el Caribe –y hace un par de semanas en el Pacífico–, para evitar la llegada de droga a su territorio.
En concreto, el Reino Unido decidió no compartir información de inteligencia sobre embarcaciones sospechosas de ser usadas para el narcotráfico en el Caribe, “ya que no desea ser cómplice de los ataques militares estadounidenses y considera que estos son ilegales”.