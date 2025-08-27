Régimen de Maduro le pide ayuda a la ONU por despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar de los norteamericanos en el mar Caribe, el régimen chavista de Nicolás Maduro ha hecho un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Así lo hizo saber el canciller de la dictadura, Yván Gil, a través de un comunicado en donde expresó su preocupación por las acciones que ha tomado la administración de Donald Trump en contra de Venezuela.

Según el documento, el despliegue militar estadounidense “constituye una gran amenaza a la paz y la seguridad regionales” y dicha decisión contradice el compromiso histórico de las naciones “con la solución pacífica de las controversias”.

Para el régimen, los buques de guerra en el Caribe “representa un claro acto de intimidación, contrario a la letra y al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas (...) obliga todos los Estados a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

El régimen de Maduro hizo un llamado al organismo internacional exigiendo el “cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe, incluyendo el submarino USS Newport News”.