Régimen de Maduro le pide ayuda a la ONU por despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Funcionarios venezolanos aseguraron que solicitaron apoyo ante el secretario general de las Naciones Unidas ante el aumento de la flota militar que va rumbo al país sudamericano.

Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 11 horas
bookmark

En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar de los norteamericanos en el mar Caribe, el régimen chavista de Nicolás Maduro ha hecho un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Así lo hizo saber el canciller de la dictadura, Yván Gil, a través de un comunicado en donde expresó su preocupación por las acciones que ha tomado la administración de Donald Trump en contra de Venezuela.

Lea también: ¿Una directiva secreta de Trump? Lo que estaría detrás del despliegue de los destructores de Estados Unidos en el Caribe

Según el documento, el despliegue militar estadounidense “constituye una gran amenaza a la paz y la seguridad regionales” y dicha decisión contradice el compromiso histórico de las naciones “con la solución pacífica de las controversias”.

Para el régimen, los buques de guerra en el Caribe “representa un claro acto de intimidación, contrario a la letra y al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas (...) obliga todos los Estados a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

El régimen de Maduro hizo un llamado al organismo internacional exigiendo el “cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe, incluyendo el submarino USS Newport News”.

Este llamado se hace luego de que se conociera a inicios de esta semana que adicional al primer despliegue militar anunciado el pasado lunes, 18 de agosto, habría la intención del gobierno Trump de sumar un segundo grupo militar que será comandado por un USS Lake Erie, que es un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, que es un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear.

Las embarcaciones se sumarían a las ya desplegadas USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, tres buques de guerra que llegarían a costas venezolanas con cerca de 4.000 marineros e infantes de marina y recursos de inteligencia y vigilancia.

Como respuesta al despliegue de Estados Unidos, Venezuela ha hecho una campaña de alistamiento militar para fortalecer todo su brazo armado incluyendo la Milicia Bolivariana, una unidad creada hace 16 años por el ya fallecido expresidente Hugo Chávez Frías que está conformada por reservistas y civiles en donde algunos se desempeñan como empleados del Estado o ya están jubilados.

Además, ha anunciado, a través de su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el envío de drones y buques de la Armada para la vigilancia de sus aguas territoriales.

Siga leyendo: ¿Respuesta a EE. UU.? Régimen de Maduro anunció el envío de sus buques de guerra a aguas venezolanas

