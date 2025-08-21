Régimen de Maduro advirtió que los extranjeros que ingresen “sin permiso” a Venezuela serán arrestados: “Entra, pero no sale”

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, lanzó una dura advertencia contra los extranjeros que intenten ingresar de manera irregular al país, en medio de la creciente tensión con Estados Unidos por el despliegue de buques de guerra frente a las costas venezolanas.
En un discurso transmitido por la televisión estatal, el dirigente chavista aseguró que “todo aquel extranjero que pretenda entrar a Venezuela de forma ilegal será tratado como enemigo de la patria” y agregó: “Sea quien sea el extranjero que entre a este país sin permiso, entra pero no sale. Aquí se queda: preso o como se quede, pero se queda”.