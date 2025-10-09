Colombia bajo fuego: tres atentados sacuden al país en un solo día

Una escalada de violencia se ha vivido este jueves, 9 de octubre, con reportes de al menos tres ataques con explosivos dirigidos contra la Fuerza Pública en diferentes regiones del país. Los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Arauca fueron escenario de estos actos violentos que resultaron en múltiples lesionados, incluyendo menores de edad, y generaron pánico en las comunidades.

El terror en el suroccidente del país comenzó en la noche del miércoles, 8 de octubre con la detonación de una volqueta cargada con explosivos en la vereda El Crucero de Pandiguando, en el municipio de El Tambo, Cauca. El ataque tenía como objetivo la subestación de Policía.

Hasta el momento se habla de dos personas heridas, siendo una de ellas Andry Yuleiby Pino Gómez, esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento, quien resultó herida por una esquirla mientras se preparaba para descansar.

La comunidad asistió inmediatamente a la mujer, quien fue trasladada de urgencia al hospital local y posteriormente remitida al Hospital San José de Popayán debido a la gravedad de sus lesiones. La otra persona afectada salió de este mismo centro médico sin registrar heridas ni alteraciones que requirieran hospitalización.