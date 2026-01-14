Red social X vuelve a operar en Venezuela tras bloqueo de un año por Maduro

Venezuela volvió a tener acceso a la red social X desde la noche del martes tras el bloqueo ordenado hace más de un año por el depuesto presidente Nicolás Maduro, luego de su controvertida reelección en julio de 2024.

Maduro suspendió la plataforma el 9 de agosto de 2024, poco después de ser proclamado vencedor de las presidenciales entre denuncias de fraude.

Ministros, parlamentarios e instituciones del gobierno pararon el uso de esta red, que era el primer canal de información del país. Desde entonces, su acceso dentro de Venezuela era solo posible mediante el uso de una red privada, también denominada VPN.

Usuarios de la operadora telefónica Digitel podían acceder a X, constató la AFP. En otras compañías como Movistar y la estatal Cantv el acceso a la plataforma era aún parcial.