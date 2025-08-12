Rechazaron solicitud del gobierno Trump de revelar registros del jurado en caso Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein

Un juez federal de Estados Unidos rechazó la solicitud del Departamento de Justicia de revelar las transcripciones del gran jurado en el caso contra Ghislaine Maxwell, presa por reclutar menores de edad para el delincuente sexual Jeffrey Epstein. El gobierno del presidente Donald Trump buscaba publicar las transcripciones para calmar la creciente ira entre sus propios partidarios, por lo que consideran un encubrimiento de los crímenes y las conexiones de alto nivel de Epstein. Lea aquí: ¿Por qué Donald Trump está “contra las cuerdas” por el caso Jeffrey Epstein? Pero el juez Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, desestimó los argumentos del gobierno de que las transcripciones debían publicarse en razón del “gran interés público” del caso.

“Toda su premisa –de que los materiales del gran jurado sobre Maxwell sacarían a la luz nueva información significativa sobre los crímenes de Epstein y Maxwell, o sobre la investigación del gobierno al respecto– es manifiestamente falsa”, escribió. “En la medida en que la moción de desclasificación implica que los materiales del gran jurado constituyen una mina de información no divulgada sobre Epstein, Maxwell o sus cómplices, definitivamente no lo son”, señaló el magistrado. Siga leyendo: Nuevas fotos en el excéntrico apartamento de Jeffrey Epstein en Manhattan: aparece Andrés Pastrana abrazado con Fidel Castro El juez también cuestionó la motivación de la administración Trump para solicitar la divulgación pública de las transcripciones, y sugirió que era “hipócrita”. “Un miembro del público, al comprender que los materiales del gran jurado sobre Maxwell no aportan nada al conocimiento público, podría concluir que la solicitud del gobierno para su divulgación no buscaba ‘transparencia’, sino desviar la información; no buscaba una divulgación completa, sino la ilusión de tal”, declaró.

Maxwell, de 63 años, cumple una pena de 20 años tras ser condenada en 2021 por reclutar menores de edad para Epstein, quien murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico sexual. El Departamento de Justicia también solicitó la publicación de las transcripciones del gran jurado en el caso de Epstein. Esta solicitud es tramitada por otro juez. Le puede interesar: El “infierno en la tierra”: así es la cárcel en Nueva York que acoge a alias Fito, Sean ‘Diddy’ Combs y al ‘Mayo Zambada’ El caso Epstein preocupa desde hace tiempo a partidarios de Trump, que el mes pasado se indignaron cuando el FBI y el Departamento de Justicia declararon que el acaudalado financiero se había suicidado, no había chantajeado a ninguna figura prominente y no mantenía una “lista de clientes”.