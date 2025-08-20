Rechazaron otra solicitud del gobierno Trump para publicar documentos del jurado del caso Epstein

Un juez federal de Estados Unidos rechazó este miércoles la solicitud del Departamento de Justicia de revelar las transcripciones del gran jurado en el caso penal contra el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
El juez de distrito Richard Berman declaró que el gobierno de Donald Trump no ha logrado demostrar que haya circunstancias especiales que justifiquen la divulgación de archivos que normalmente son secretos.
El Departamento de Justicia ha estado solicitando la publicación de las transcripciones del gran jurado para ayudar a calmar la creciente indignación entre los propios partidarios del presidente Trump por lo que desde hace tiempo consideran un encubrimiento de los crímenes de Epstein.