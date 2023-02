En tono desafiante, y con ganas de mostrar músculo militar a través del verbo, Rusia salió este martes a justificar su sangrienta invasión a Ucrania en las decisiones que, según sus dirigentes, ha ejecutado occidente contra Moscú. De paso, aprovechó para advertir que ponía en el congelador el acuerdo que la obliga a ponerle límite a su capacidad nuclear, lo que se leyó como una amenaza velada.

Eso sí, su contrincante histórico, Estados Unidos, no guardó silencio y advirtió que en suelo ucraniano no obtendrá una victoria y que, así lo coja de excusa para mediatizar su invasión, desde los países occidentales no se han tomado medidas contra la soberanía rusa para desatar una guerra. Todo eso, el ataque verbal y la réplica, se registró en menos de 12 horas.

Todo comenzó con el discurso anual que hace Vladimir Putin a su nación. El de este martes duró una hora y 45 minutos y –en ningún momento– habló de una salida pacífica a la guerra que desató en suelo ucraniano hace un año cuando arbitrariamente ordenó la invasión.