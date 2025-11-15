Más de 50.000 personas salieron a las calles en Brasil para presionar a negociadores en la COP30

Decenas de miles de manifestantes, entre ellos numerosos indígenas, marcharon el sábado en Belém para “presionar” a los negociadores de la COP30 reunidos a un par kilómetros para que tomen medidas urgentes contra el calentamiento global, como preservar la Amazonía y acabar con los combustibles fósiles.

Brasil, anfitrión de la conferencia de la ONU, sigue en consultas con las delegaciones para destrabar temas en discordia, como quién debe pagar la cuenta de la crisis climática.

La marcha partió de un mercado local y llegó hasta un punto cercano al Parque da Cidade, sede de la COP30 y custodiado este sábado por decenas de militares y barreras con alambres. Los organizadores estimaron en “50.000” el número de manifestantes.

“Queremos presionar no solo para que se cumplan las promesas de los países sino también para que no se acepte ningún retroceso” en la lucha climática, dijo a la AFP la brasileña Txai Suruí (28), cara visible del movimiento indígena de las últimas COP.

En medio de las protestas, los cánticos ambientalistas se mezclaban con ritmos locales como el Brega -melodías de un sentimentalismo deliberado- sonando fuerte en altoparlantes. Algunos manifestantes portaron tres grandes tumbas para “enterrar” simbólicamente el petróleo, el gas y el carbón.