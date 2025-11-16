Portaaviones Gerald R. Ford de Estados Unidos ya se encuentra en el Mar Caribe listo para combatir a los carteles de droga

El portaaviones más imponente del mundo ya se encuentra en el mar Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico en Latinoamérica, así lo informó el Comando Sur de Estados Unidos a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con las Fuerzas Navales de EE.UU., el grupo de ataque del portaaviones se unirá a las fuerzas conjuntas ya desplegadas en el Mar Caribe, incluyendo el Grupo Anfibio Listo Iwo Jima y la unidad expedicionaria de infantería de marina embarcada.

“Los líderes de nuestra nación han recurrido al Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford como la plataforma más capaz, adaptable y letal del mundo para estar donde y cuando se necesite”, expresó el contraalmirante Paul Lanzilotta, comandante del Grupo de Ataque del Portaaviones 12.

La embarcación cuenta con más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves que le proporciona a los comandantes de combate y a los líderes civiles estadounidenses una mayor capacidad para proyectar poder mediante operaciones sostenidas en el mar.