¿Podría Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, testificar contra Nicolás Maduro?

Ovidio Guzmán López se declaró culpable en julio de 2025 ante la justicia estadounidense por diversos delitos relacionados con el narcotráfico. Algunos medios de comunicación y versiones extraoficiales han señalado que, presuntamente, habría entregado información sobre Nicolás Maduro a la Fiscalía.

  • Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, presuntamente habría entregado información de Nicolás Maduro ante la justicia estadounidense. FOTOS: Getty - Cortesía
    Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, presuntamente habría entregado información de Nicolás Maduro ante la justicia estadounidense. FOTOS: Getty - Cortesía
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 9 horas
bookmark

Ovidio Guzmán López, hijo del célebre narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable en julio de 2025 ante una corte federal en Chicago por cargos de narcotráfico. Conocido como “El Ratón”, fue capturado en México y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2023.

Este hombre de 35 años es señalado junto con su hermano Joaquín Guzmán López y sus medios hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar como uno de los líderes de “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa, designado por el gobierno de Estados Unidos —durante la actual administración de Donald Trump— como organización terrorista global.

Lea también: ¿Qué revelará Ovidio? La colaboración del hijo del “Chapo” con EE. UU. que podría poner en jaque a la política mexicana

La próxima audiencia de Ovidio está fijada para este 9 de enero de 2026 en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, la cual tiene como objetivo precisar la fecha de sentencia y confirmar la aceptación de culpabilidad.

¿Por qué se relaciona a Ovidio Guzmán López con la captura de Nicolás Maduro y su esposa en Venezuela?

“El Ratón” aceptó recientemente cooperar con Estados Unidos a fin de brindar información clave que permitirá a los fiscales estadounidenses ahondar en investigaciones relacionadas con cárteles del narcotráfico no solo en México, sino también en América Latina.

Aquí entra Nicolás Maduro, quien este 5 de enero compareció junto a su esposa, Cilia Flores, en su primera audiencia en Nueva York, para formalizar los cargos y rendir sus declaraciones iniciales. Esto ocurre luego de una operación realizada en la madrugada del 3 de enero por el gobierno de Donald Trump, en la que fue capturado el líder del régimen venezolano.

Maduro fue imputado por delitos como conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para utilizar este armamento contra Estados Unidos.

Precisamente, algunos medios y versiones extraoficiales han señalado que Ovidio Guzmán habría entregado información a las autoridades estadounidenses en la que presuntamente se vincula a Maduro con el Cártel de los Soles, una estructura que ha sido designada por la actual administración de Donald Trump como una organización terrorista internacional.

Estas versiones sitúan dichas declaraciones en el marco del acuerdo de cooperación de Guzmán López con la justicia estadounidense, con el objetivo de obtener posibles beneficios en la determinación de su sentencia.

¿Podría Ovidio Guzmán testificar contra Nicolás Maduro?

Es posible que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán llegue a testificar contra Nicolás Maduro ante la justicia estadounidense, aunque este escenario aún no está confirmado ni forma parte de un proceso público conocido.

Un antecedente histórico que suele citarse en este tipo de casos es el de Carlos Lehder Rivas, cofundador del Cártel de Medellín, quien el 19 de noviembre de 1991 testificó contra el dictador panameño Manuel Antonio Noriega. Para entonces, Lehder ya rendía cuentas ante la justicia de Estados Unidos y aceptó colaborar proporcionando información importante en el juicio contra el exmilitar, capturado tras una operación estadounidense en Panamá.

“El Loco” Lehder afirmó en ese momento que Noriega, primero en su condición de alto mando militar y luego como gobernante de facto de Panamá, facilitó el envío de droga desde Medellín (Colombia) hacia Estados Unidos, utilizando territorio panameño como ruta de tránsito, mediante el pago de sobornos y sin mayores restricciones. Su testimonio fue clave para que las autoridades estadounidenses le concedieran una reducción significativa de su condena, lo que finalmente le permitió recuperar la libertad en 2020.

Con información de AFP*

Lea más: Ovidio Guzmán se declaró culpable por narcotráfico en EE. UU.: esto sigue en el caso del hijo de ‘El Chapo’

Temas recomendados

Narcotráfico
Internacional
Dictaduras
Justicia
Virales
Judicial
Izquierda
Cartel de Sinaloa
Mundo
Operaciones
droga
Juez
Testigos
Cartel de los Soles
Dictadura
México
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Donald Trump
Ovidio Guzmán
