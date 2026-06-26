Hasta 6,76 millones de personas fueron afectadas por los terremotos en Venezuela, según la ONU

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de las Naciones Unidas, estimó este viernes que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles. De acuerdo con el organismo, la emergencia ha provocado el colapso de edificios, daños en infraestructura crítica y un creciente riesgo de desplazamiento de la población.
Durante una rueda de prensa en Ginebra, la portavoz de la OIM, Zoe Brennan, explicó que la cifra preliminar incluye cerca de dos millones de personas en Caracas, aunque aclaró que el balance podría modificarse en los próximos días a medida que avancen las evaluaciones sobre el impacto del desastre.