Pedro Castillo, en pleno juicio, invocó a Petro y a otros presidentes a “ir a la guerra” para terminar con la corrupción

En pleno juicio por el fallido golpe de Estado de 2022, el expresidente peruano Pedro Castillo invocó a Gustavo Petro y a otros mandatarios de la región a “ir a la guerra” en medio de la disputa por la isla Santa Rosa.

  • Pedro Castillo además enfrenta cargos por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Imagen: Agencia Xinhua.
El Colombiano
12 de agosto de 2025
bookmark

En medio de la disputa entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, el expresidente peruano Pedro Castillo sorprendió este martes al invocar al presidente Gustavo Petro y a otros mandatarios de la región a “ir a la guerra”. La declaración se produjo durante la sesión 52 de su juicio por el fallido intento de autogolpe de Estado de diciembre de 2022.

Desde acá invoco no solamente al presidente Petro, sino también al presidente de Chile, Bolivia y Brasil: de una vez vamos a la guerra. Pero a la guerra para terminar con la delincuencia, corrupción”, expresó Castillo desde el penal de Barbadillo, donde permanece en prisión preventiva.

El exmandatario mencionó también a los habitantes de la isla Santa Rosa, territorio amazónico cuyo control militar por parte de Perú ha sido denunciado por Petro como una violación a la soberanía colombiana. La Cancillería de Perú, sin embargo, sostiene que la isla históricamente pertenece a su país.

Castillo insistió en su inocencia, afirmando que no existen pruebas que lo vinculen con los delitos de rebelión, abuso de autoridad y alteración de la tranquilidad pública que le imputa el Ministerio Público. También acusó a sus detractores de ser “falsos patriotas” y de haber vendido armas a las Farc de Colombia.

Destituido y arrestado en 2022 tras intentar disolver el Congreso e instaurar un “gobierno de excepción”, Castillo enfrenta además cargos por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Su intervención de este martes provocó que la jueza Norma Carbajal le pidiera concluir, aunque el exmandatario continuó hablando.

