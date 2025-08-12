Pedro Castillo, en pleno juicio, invocó a Petro y a otros presidentes a “ir a la guerra” para terminar con la corrupción

En medio de la disputa entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa, el expresidente peruano Pedro Castillo sorprendió este martes al invocar al presidente Gustavo Petro y a otros mandatarios de la región a “ir a la guerra”. La declaración se produjo durante la sesión 52 de su juicio por el fallido intento de autogolpe de Estado de diciembre de 2022.

“Desde acá invoco no solamente al presidente Petro, sino también al presidente de Chile, Bolivia y Brasil: de una vez vamos a la guerra. Pero a la guerra para terminar con la delincuencia, corrupción”, expresó Castillo desde el penal de Barbadillo, donde permanece en prisión preventiva.