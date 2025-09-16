x

Fiscalía pedirá la pena de muerte para el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk en EE. UU.

Tyler Robinson, de 22 años, capturado por asesinato del activista conservador, fue acusado de homicidio agravado y otros seis cargos. El fiscal de Utah, donde ocurrió el asesinato, pidió la pena capital para el señalado.

    Tyler Robinson (izquierda en la foto), señalado del homicidio del activista Charlie Kirk en Utah, Estados Unidos. FOTOS: Capturas de video
Agencia AFP
16 de septiembre de 2025
bookmark

Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista de derecha estadounidense Charlie Kirk, fue acusado de homicidio agravado, entre otros cargos, este martes, informó el fiscal de Utah, Jeff Gray, quien buscará la pena de muerte si es hallado culpable.

Kirk, de 31 años y un cercano aliado al presidente Donald Trump, murió baleado el 10 de septiembre durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA.

Según las autoridades, Robinson, de 22 años, utilizó un rifle con mira telescópica para matar a Kirk de un tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado después de 33 horas de persecución.

Gray dijo que considerando la evidencia acumulada por los investigadores, acusaba a Robinson de homicidio agravado, “una ofensa capital, por saber intencionalmente que causaría la muerte de Charlie Kirk bajo circunstancias que causaron un gran riesgo de muerte a otros”.

En total, Robinson responderá a la justicia por siete cargos, informó este martes en rueda de prensa Gray, quien detalló que buscará la pena de muerte como castigo.

Siga leyendo: Los detalles revelados por el FBI que llevaron a la captura de Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk en Utah

“Presento una notificación de que pretendo buscar la pena de muerte”, dijo Gray.

“No tomo esta decisión de forma ligera, y es una decisión que tomé de forma independiente como fiscal del condado, basado apenas en la evidencia disponible y en las circunstancias y naturaleza del crimen”, añadió.

Kirk, casado con Erika Kirk y padre de dos niños, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero.

También difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

En video: “El llanto de esta viuda resonará como un grito de guerra”, el conmovedor, pero duro mensaje de la esposa de Charlie Kirk

El director del FBI, Kash Patel, ha sido severamente criticado por su gestión tras el crimen, inclusive por anunciar demasiado rápido la captura de otro sospechoso que fue liberado dos horas después.

La Casa Blanca dijo el lunes que perseguirá un supuesto “movimiento terrorista doméstico” de izquierda tras el asesinato del influencer, lo que despertó preocupaciones de que pueda ser utilizado para silenciar a opositores políticos.

