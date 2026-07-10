¡Qué miedo! Un pasajero fue succionado parcialmente por una ventanilla en pleno vuelo

Un vuelo de la aerolínea de bajo costo Ryanair vivió una emergencia este viernes 10 de julio luego de que una ventanilla del avión se desprendiera en pleno vuelo, provocando que uno de los pasajeros fuera parcialmente succionado hacia el exterior de la aeronave. El incidente ocurrió poco después de que el vuelo FR1879 despegara del aeropuerto de Tesalónica, en Grecia, con destino a la ciudad de Memmingen, en el sur de Alemania. De acuerdo con la cadena pública griega ERT, el pasajero afectado se encontraba sentado junto a la ventanilla cuando esta se rompió de manera repentina, generando una fuerte despresurización en la cabina. Entérese: Escándalo en la Aerocivil: Tras renuncia de asesora, aparecen acusaciones de corrupción en contratos millonarios Según el medio griego, el hombre fue arrastrado por la fuerza del aire de cabeza hasta los hombros, quedando parcialmente fuera del avión. La rápida reacción de otros pasajeros, quienes lograron sujetarlo antes de que fuera expulsado completamente, fue determinante para evitar un desenlace fatal.

Uno de los viajeros que presenció la emergencia relató a Radio Salónica que, desde su asiento, escuchó un fuerte estruendo antes de que las máscaras de oxígeno cayeran automáticamente. También aseguró que el pasajero herido presentaba sangrado y perdió el conocimiento durante los primeros momentos posteriores al incidente. Lea más: Oliver Tree, cantante que murió en accidente aéreo, planeaba concierto en Colombia este año Tras declararse la emergencia, la tripulación decidió regresar de inmediato al aeropuerto de Tesalónica. Según los datos del portal AirNav Radar, el avión permaneció en el aire durante una hora y 13 minutos y alcanzó una altitud cercana a los 16.000 pies antes de iniciar el retorno. La aeronave involucrada era un Boeing 737-8AS con 18 años de servicio. En tierra, el pasajero afectado recibió atención médica por el estado de shock y las lesiones sufridas durante el incidente. Su identidad no ha sido revelada por las autoridades.

¿Qué dijo la aerolínea sobre el caso?

Por su parte, Ryanair confirmó lo ocurrido mediante un comunicado al medio estadounidense CNN en el que explicó que el vuelo regresó “poco después del despegue cuando una ventanilla de pasajeros se desprendió en pleno vuelo”. La compañía añadió que el aterrizaje se realizó sin inconvenientes y que todos los pasajeros regresaron a la terminal de manera segura. Siga aquí: Video | Avión que se estrelló en República Dominicana iba a trasladar a reconocido deportista y a su familia La aerolínea también informó que el pasajero lesionado solicitó asistencia médica y fue atendido inmediatamente. Para evitar mayores retrasos, Ryanair dispuso un avión de reemplazo que despegó desde Tesalónica hacia Memmingen a las 9:53 de la mañana, hora local.

¿Qué causó la falla de la ventanilla en el avión Boeing 737?

Mientras tanto, la Autoridad Helénica de Investigación de la Seguridad Aérea y Ferroviaria (HARSIA) abrió una investigación para establecer qué provocó el desprendimiento de la ventanilla y determinar si existieron fallas mecánicas o de mantenimiento. Fraport Greece, empresa encargada de operar el aeropuerto de Tesalónica, informó que activó los protocolos de emergencia y colaborará plenamente con las autoridades durante la investigación para esclarecer las causas del incidente.

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