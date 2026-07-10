Está en disputa quién preside la Cámara y el Senado por puja interna en el Centro Democrático: detalles

Aunque Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, y Enrique Gómez, jefe de la bancada de Salvación Nacional, impulsan los nombres de Alfredo Deluque para el Senado y Daniel Briceño para la Cámara, las negociaciones entre los partidos de la futura coalición mantienen abierta la disputa por las presidencias del Congreso.
En contexto: Ministro Lara le dio la “bendición” a los que suenan como presidentes del Congreso: así está armando mayorías para el 20 de julio
Este diario conoció que hay diferencias dentro de la coalición que busca construir el nuevo gobierno salieron a flote y podrían alterar el reparto del poder en el Congreso. La próxima semana se reunirán compromisarios de los partidos que negocian la conformación de la coalición oficialista.