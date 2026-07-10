Petro arrancó su estrategia para el 2030

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hace 2 horas

2026-07-10 17:49:20

Juan Diego Ortiz Jiménez Hago parte del área Metro, equipo que cubre Medellín y Antioquia. Interesado en las transformaciones urbanas y la infraestructura. Siempre en búsqueda de una historia. Abogado y periodista, magíster en escrituras creativas. Seguir Periodista

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

Nicolás Rivera Guevara Periodista y politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Máster en audio digital y pódcast del Centro de Estudios Superiores Barreira en España. He desempeñado distintos roles en Colmundo Radio, El Tiempo y Noticias RCN. En EL COLOMBIANO cubrí al presidente Gustavo Petro y actualmente soy el editor de Actualidad que abarca temas políticos, judiciales, de salud e internacionales. Cocinero aficionado, melómano y cinéfilo.

En este episodio de Mesa Central analizamos la ruptura del proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien suspendió los acercamientos ante lo que calificó como una “banda de golpistas” y las amenazas de desobediencia civil de Iván Cepeda. Revisamos la conformación del nuevo gabinete de sello “alvarista”, destacando los nombramientos de Iván Cancino (Justicia), el polémico Omar Bula Escobar (Cancillería) y el General Jorge Mora (Defensa), quien asume el reto de reconstruir la cúpula militar tras la salida masiva de generales. Además, detallamos el cerco judicial al “carrusel de corrupción” de la administración de Daniel Quintero en Medellín tras la imputación de su hermano, Miguel Quintero, por presuntas coimas del 20% en contratos del Área Metropolitana, y cuestionamos la polémica designación del exalcalde como Superintendente de Salud. ...