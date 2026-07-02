Pareja que escaló el Empire State ya tuvo audiencia y juez decidió cuál será su futuro judicial

Después de pasar la noche detenidos por escalar ilegalmente el Empire State Building y protagonizar una propuesta de matrimonio a más de 400 metros de altura, la pareja compareció ante un juez en Nueva York. Aunque enfrentan varios cargos, recuperaron la libertad bajo supervisión mientras avanza el proceso judicial.
La pareja de escaladores urbanos que acaparó la atención mundial tras subir ilegalmente hasta la aguja del Empire State Building y comprometerse en la cima quedó en libertad supervisada este jueves, luego de comparecer ante un tribunal de Manhattan.
Angela Nikolau, de 33 años, e Ivan Kuznetsov, de 32, enfrentan cargos por puesta en peligro imprudente, daños a la propiedad, robo, allanamiento, alteración del orden público y otros delitos relacionados con el ascenso al emblemático rascacielos de Nueva York, ocurrido el miércoles.