Desaparición de Angie Miller: el 23 de septiembre fue reportada como desaparecida, pero el mismo día hay registro de que fue capturada

Tras la ficha de búsqueda que reportaba la desaparición de la actriz e influencer Angie Miller en la Ciudad de México, Infobae México consultó a las autoridades, quienes no han podido corroborar cuál es el paradero de la actriz. Sin embargo, registros oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indican que Angélica Yetsey Torrini León, nombre real de la modelo, fue detenida el mismo día en que, aparentemente, se le vio por última vez en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detención (RND) de la SSPC, la captura ocurrió en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, apenas unas horas después de su última aparición en la capital. Fuentes oficiales consultadas por Infobae México no han dado detalles precisos sobre este posible entrecruce de información.