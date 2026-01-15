Países europeos envían misión militar a Groenlandia en medio de amenazas de Trump

Una misión militar europea comienza a operar este jueves en Groenlandia, un día después de una reunión en Washington entre funcionarios estadounidenses, daneses y groenlandeses que concluyó con un “desacuerdo fundamental” sobre ese territorio ártico que el presidente Donald Trump ansía anexionar.
El mandatario republicano argumenta que Estados Unidos necesita controlar esa isla semiautónoma administrada por Dinamarca por razones de seguridad nacional, ya que, de no hacerlo, la ocuparían Rusia o China.
La Casa Blanca ha dicho que analiza comprarla, sin descartar una intervención militar en el territorio rico en hipotéticos recursos mineros.
Francia, Suecia, Alemania y Noruega anunciaron el miércoles que desplegarán personal militar en Groenlandia para una misión de reconocimiento que, según una fuente del Ministerio de Defensa francés, se inscribe en el marco del ejercicio danés “Arctic Endurance”.
“Las primeras unidades militares francesas ya están en camino. Otras les seguirán”, precisó el presidente francés, Emmanuel Macron, en la red social X.