EE.UU. y Francia confirman caso de contagio de hantavirus: van más de 10 países con infectados o sospechosos

Dos pasajeros evacuados del crucero MV Hondius dieron positivo por hantavirus, cuando este lunes se esperan las últimas evacuaciones de ocupantes y el repostaje del barco en la isla española de Tenerife para que siga su ruta hacia Países Bajos. De los 94 ocupantes del barco que fueron desembarcados el domingo y devueltos a sus países, un estadounidense y una francesa, han dado positivo por hantavirus, un virus poco frecuente que normalmente se propaga entre roedores y para el que no existe vacuna. Lea también: En video | Así llegó el crucero MV Hondius a Tenerife tras brote de hantavirus Un pasajero estadounidense “dio positivo leve en la prueba PCR”, anunció el lunes el Departamento de Salud de Estados Unidos. De los cinco franceses repatriados y puestos en aislamiento en París, una mujer mostró un deterioro de su estado de salud y las “pruebas dieron positivo”, anunció la ministra de Salud, Stéphanie Rist. Ante estos positivos, el Gobierno español aseguró que tomó “todas las medidas” necesarias para “cortar las posibles cadenas de transmisión” del hantavirus, según indicó en un comunicado el Ministerio de Salud.

Francia confirmó un contagiado y 22 contactos identificados

Sobre el caso de hantavirus confirmado en Francia, la ministra Rist confirmó que se ha identificado a una veintena de franceses: ocho entre los pasajeros del vuelo del 25 de abril entre San Helena y Johannesburgo, que “fueron aislados rápidamente”, y 14 a bordo del vuelo Johannesburgo-Amsterdam.

“Pedimos” a estos 14 pasajeros “que contacten con nosotros porque necesitamos reforzar el aislamiento”, dijo Stéphanie Rist. La funcionaria también se refirió a los repatriados del crucero y confirmó que todos ellos “están hospitalizados en habitaciones con flujos de aire que permiten evitar el contagio”.

El ratón silvestre del que viene la cepa Andes del hantavirus. Foto: cortesía Yamil Hussein

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Estadounidenses que viajaron en crucero contagiado con hantavirus no estarían en cuarentena

Los pasajeros estadounidenses evacuados de un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus no serán necesariamente puestos en cuarentena, declaró un alto funcionario del Departamento de Salud. Jay Bhattacharya, director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), instó a la población estadounidense a mantener la calma respecto al hantavirus. “Esto no es covid”, dijo en el programa “Estado de la Unión” en CNN. Desde la entidad se confirmó que los estadounidenses repatriados son evaluados y entrevistados para evitar el riesgo, además de que son llevados a un centro especializado en Nebraska, pero no necesariamente son llevados a cuarentena.

Sobre esto, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió de que la decisión de Estados Unidos de no imponer cuarentena a sus ciudadanos evacuados del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, conlleva “riesgos”. “Eso puede conllevar riesgos”, dijo Ghebreyesus en rueda de prensa desde la isla española de Tenerife, donde desembarcaron los ocupantes del Hondius para ser repatriados, sobre el anuncio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de que los estadounidenses evacuados no serán necesariamente puestos en aislamiento. Puede leer: Conozca al colilargo, el ratón silvestre del que viene la cepa Andes del hantavirus

¿Cuántos países han reportado casos de hantavirus?

De acuerdo con lo reportado por las autoridades hasta el pasado fin de semana, hay por lo menos 14 países con casos confirmados o con sospecha de hantavirus. Entre las naciones que ya han confirmado casos positivos de esta infección está Reino Unido, Francia, Suiza y Países Bajos en Europa, mientras que en Sudáfrica, una de las pasajeras del crucero desembarcó con el cuerpo de su pareja fallecido por la enfermedad, siendo este el único caso activo en el continente africano. El caso confirmado en Estados Unidos es hasta ahora el único confirmado en el continente americano, además de haber otro caso sospechoso de portador del virus. Sin embargo, en varias naciones se han tomado medidas y hay personas aisladas tras la repatriación de los pasajeros del crucero MV Hondius. España, lugar que recibió la embarcación tras la negativa de Cabo Verde, tiene a 50 personas aisladas, mientras que Reino Unido tiene 27 casos en similar situación. Siga leyendo: Este fue el itinerario de la pareja neerlandesa considerada “pacientes cero” del hantavirus, ¿dónde se contagiaron? Continuando el recorrido en Europa, Países Bajos tiene 18 aislados sin síntomas, Francia 8, Alemania 7, Italia 4, Bélgica e Irlanda 2 y Suiza 1. En otras partes del mundo, Australia tiene 6 aislados y Singapur tiene un aislamiento y evalúa un caso sospechoso de la infección. Estados Unidos ha reportado a 21 personas evaluadas sin síntomas y en Canadá hay tres pasajeros aislados sin síntomas. Pese a estos casos, la OMS ha sostenido que el riesgo sigue siendo “extremadamente bajo”. Por ahora, sólo se han confirmado tres muertos a causa del virus proveniente de roedores. *Con información de AFP

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