País sudamericano también renueva sus aviones de combate y se convierte en potencia militar en la región

Así como ya se dio a conocer la negociación entre el Gobierno Nacional y Suecia para la adquisición de 17 aviones de combate, otro país de Suramérica ya confirmó su intención de renovar su flota militar.

Se trata de Perú, quien confirmó a través de su gobierno interino presidido por José Jerí que mantendrá la decisión de comprar 24 aviones de combate para fortalecer la presencia de la Fuerza Aérea (FAP) de ese país.

Las aeronaves reemplazarían a los antiguos Mirage 2000 y MiG-29 y los cuales están en proceso de retiro por sus limitaciones tecnológicas. En septiembre, esa misma nación también había confirmado la adquisición de 15 aeronaves de combate.

Aunque está definida la cantidad, aún no se sabe si se van a conseguir aviones Lockheed-Martin F-16V Block 70 de Estados Unidos, Dassault Rafale F4 de Francia o SAAB JAS 39 Gripen de Suecia.

Para este proceso se ha destinado un valor de 3.500 millones de dólares, de los cuales 2.000 millones de dólares estarían comprometidos bajo créditos con el Banco de la Nación y la emisión de bonos y los otros 1.500 millones de dólares ya estarían dentro del presupuesto del 2026.