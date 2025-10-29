“Yo veía las balas de frente”: padre Chucho fue víctima de angustiante intento de atraco

Jesús Hernán Orjuela, mundialmente conocido como el padre Chucho, vivió momentos de terror en Ecuador al ser víctima de un intento de asalto a mano armada en una carretera, una experiencia que él mismo describió como “la peor de su vida”. El sacerdote colombiano sufrió el ataque la noche del 28 de octubre de 2025 mientras se desplazaba en una camioneta junto al padre Julio Villacrés. Lea también: El padre ‘Chucho’ se va de Colombia tras recibir amenazas de muerte: “Me voy a cuidar la vida” Orjuela regresaba de algunos encuentros espirituales, a los que había asistido por invitación de una comunidad católica en Ecuador. Los sacerdotes viajaban por la carretera que comunica a Guayaquil y Quevedo cuando el vehículo fue interceptado por otro carro.

Así fue el intento de atraco al padre Chucho

El padre Chucho le relató a Blu Radio que en el instante menos pensado, otro carro los pasó y los cerró. “Seis personas bajaron disparándonos y Dios nos ayudó”, le contó al medio radial describiendo la emboscada sufrida. Según el sacerdote, estos seis hombres armados atravesaron la camioneta y comenzaron a disparar contra el vehículo. El padre Chucho confesó que en algún momento pensó en lanzarse del carro. “Yo creo en Dios, pero hoy veo que hay una coraza, era como una coraza de hierro, porque yo veía las balas de frente para nosotros y no nos impactó ninguna”, detalló Orjuela. “Sentía que nos mataban... solo pensé en mi mamá y en mi familia”, agregó el cura colombiano.

La vida de los ocupantes de la camioneta se salvó gracias a la reacción rápida del conductor, Ricardo Muñoz, quien logró ejecutar una maniobra evasiva dándose la vuelta y regresando hacia el peaje más próximo. El padre Jesús Hernán contó que Muñoz incluso manejó a 140 kilómetros por hora en medio de la noche. A pesar de la maniobra, los delincuentes los persiguieron por varios minutos, pero los sacerdotes lograron huir y regresar a Guayaquil para dar aviso a las autoridades. El conductor señaló en su relato que este tipo de asaltos son frecuentes en esa vía de Ecuador. Tras el ataque, las autoridades ecuatorianas escoltaron al padre Chucho y a sus acompañantes hasta Guayaquil, donde interpusieron la denuncia ante la Policía Nacional de Ecuador y abordaron un vuelo para retornar a Colombia entrada la madrugada de este miércoles, 29 de octubre. La zona donde ocurrió el hecho, cerca de llegar al empalme de Quevedo, es conocida como Balzar. Tanto conductores como habitantes han denunciado recurrentemente que este tramo es uno de los puntos más peligrosos de la vía, donde operan bandas dedicadas al robo, el secuestro y la extorsión contra viajeros. El padre Chucho reconoció ante el medio anteriormente citado que nunca había vivido una experiencia tan violenta, ni siquiera en misiones en zonas de conflicto como Israel. Pese a lo sucedido, Orjuela subrayó: "Quiero regresar, quiero seguir llevando la palabra de Dios, pero con más seguridad".