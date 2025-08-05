Representantes de 184 países se reúnen en la sede de la ONU en Ginebra para frenar el crecimiento de los residuos plásticos

Las tortugas marinas, que han existido por más de 100 millones de años, los océanos de todo el mundo y los polos de la tierra, tienen un enemigo en común: la contaminación por plásticos.

Empezando por las tortugas, después de resistir millones de años de evolución, superar eventos de extinción masiva y coexistir incluso con los dinosaurios, la contaminación plástica amenaza tanto su supervivencia como la integridad de sus hábitats naturales. Esto se da porque se pueden enredar en los desechos, o incluso ingerirlos.

Esto se da por el desecho de 11 millones de toneladas de plásticos en el agua, aunque esto sea en lagos, ríos y mares, aproximadamente el peso de 2.00 torres Eiffel juntas, de acuerdo a datos de la ONU en junio de 2025.

Por tanta contaminación que se acumula en los mares, (y también porque los transportan directamente hasta el sitio), a los polos llega más plástico. Aunque el océano Ártico representa solo el 1% del volumen oceánico mundial, recibe más del 10% de las descargas fluviales globales que arrastran plásticos desde lugares como Siberia.

Y así el ciclo se perpetúa indefinidamente. Uno de los problemas de esta repetición constante es que, según advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la contaminación plástica está experimentando un crecimiento exponencial: sin un tratado internacional que regule efectivamente su uso, los desechos plásticos podrían triplicar su volumen actual para el año 2060.

