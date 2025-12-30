Comienza la temporada de premios; este domingo 4 de enero son los Critics Choice: dónde verlos y nominados

Llega la edición número 31 de los Critics Choice Awards o también conocidos como los premios de la crítica. Estos galardones reconoce a los mejores logros del cine y la televisión de 2025 y en Colombia tendrán transmisión en directo gracias a la señal de TNT y HBO Max a partir de las 7:00 de la noche.
“La gala se llevará a cabo en el Barker Hangar en Santa Mónica, reuniendo en un solo lugar a las figuras más destacadas de la industria. Los ganadores se revelarán durante la ceremonia, que será conducida por Chelsea Handler, reconocida comediante, presentadora de televisión, quien regresa por cuarto año consecutivo como anfitriona de los premios de la crítica”, detallan desde HBO Max.