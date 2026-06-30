La ONU reporta un rápido deterioro de la crisis humanitaria tras los terremotos en Venezuela

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió este martes que la situación humanitaria en las zonas de Venezuela afectadas por los terremotos del 24 de junio continúa agravándose.
La alerta fue presentada desde Ginebra, tras las evaluaciones realizadas los días 26 y 27 de junio en los estados de La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo, donde el organismo identificó un incremento de las necesidades de la población desplazada, marcado por la escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y mayores riesgos de protección.