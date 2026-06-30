Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La ONU reporta un rápido deterioro de la crisis humanitaria tras los terremotos en Venezuela

Las evaluaciones de la ONU reportan escasez de alimentos, afectaciones en servicios básicos, desplazamiento de miles de personas y riesgos de protección, mientras se refuerzan las labores de asistencia y reunificación familiar.

  • ACNUR reportó escasez de alimentos, colapso de servicios básicos y aumento del desplazamiento. FOTO: Tomado de X: @eACNUR
    ACNUR reportó escasez de alimentos, colapso de servicios básicos y aumento del desplazamiento. FOTO: Tomado de X: @eACNUR
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 1 hora
bookmark

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió este martes que la situación humanitaria en las zonas de Venezuela afectadas por los terremotos del 24 de junio continúa agravándose.

La alerta fue presentada desde Ginebra, tras las evaluaciones realizadas los días 26 y 27 de junio en los estados de La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo, donde el organismo identificó un incremento de las necesidades de la población desplazada, marcado por la escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y mayores riesgos de protección.

Durante una rueda de prensa en el Palacio de las Naciones, la portavoz de ACNUR, Carlotta Wolf, afirmó: «La situación humanitaria en las zonas afectadas se ha deteriorado rápidamente». De acuerdo con las primeras evaluaciones, cerca de 16.000 personas han tenido que abandonar sus viviendas y buscar un lugar alternativo para vivir, aunque una parte de ellas permanece en espacios públicos debido a la falta de alojamiento.

Los equipos de evaluación también reportaron que el 75 % de los encuestados informó la existencia de personas heridas en sus comunidades y el 56 % confirmó fallecimientos como consecuencia de los sismos, lo que refleja el impacto registrado en las zonas inspeccionadas.

No se pierda: María Corina Machado asegura que el régimen no la dejó entrar a Venezuela para acompañar a víctimas

Situación de albergues, menores y respuesta humanitaria

Sobre las condiciones de alojamiento, Wolf explicó: «La mitad de las personas evaluadas se refugia en viviendas de familiares o vecinos, mientras que un 39 % permanece en calles y espacios públicos y el resto en iglesias, escuelas o instalaciones improvisadas que no cumplen los estándares mínimos de protección, privacidad o higiene».

Las evaluaciones también identificaron riesgos para la niñez. Según ACNUR, el 17 % de las personas consultadas reportó la presencia de menores no acompañados o separados de sus familias. Ante este panorama, el Grupo de Protección de Naciones Unidas, liderado por ACNUR y con la participación de agencias como Unicef, puso en marcha una campaña para la identificación, localización y reunificación familiar.

En paralelo, ACNUR informó que trabaja junto con Cáritas en un centro destinado a la recepción y almacenamiento de donaciones para facilitar la distribución de la ayuda humanitaria. Además, la agencia moviliza suministros desde su almacén en Táchira hacia La Guaira y trasladó más de 20 toneladas de artículos de asistencia desde sus reservas globales en Panamá.

Le puede interesar: La heroína de La Guaira: niña de 11 años guió a rescatistas colombianos para salvar a su hermano antes de morir

Cifras reportadas por organismos y autoridades

Entre los datos reportados por distintos organismos sobre el impacto de los terremotos, ACNUR informó que cerca de 16.000 personas han debido abandonar sus hogares. Además, el 75 % de los encuestados indicó que hay personas heridas en sus comunidades, mientras que el 56 % confirmó fallecimientos en las zonas evaluadas. Las evaluaciones también señalaron que el 17 % de los consultados reportó la presencia de menores no acompañados o separados de sus familias.

Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó que 6,76 millones de personas resultaron afectadas por los sismos, entre ellas aproximadamente dos millones de habitantes de Caracas. En cuanto a la infraestructura, los reportes indican que 189 estructuras colapsaron por completo y otras 666 registraron derrumbes parciales o daños graves.

Por otro lado, el balance oficial presentado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, al 29 de junio reportó 1.719 personas fallecidas, al menos 5.034 heridas y 15.866 damnificados. En contraste, la ONU indicó que maneja una estimación de hasta 50.000 personas desaparecidas, mientras que la plataforma ciudadana Encuéntralos registraba entre 55.000 y 60.000 personas sin localizar.

Respecto a la distribución de la ayuda, un representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) declaró a EFE que existe un «caos logístico» debido al alto número de personas que entregan donaciones de manera espontánea y señaló la necesidad de una organización que permita una distribución adecuada de la asistencia.

Consultada por EFE sobre publicaciones en redes sociales relacionadas con la transparencia en la entrega de la ayuda, Wolf respondió que, en este tipo de emergencias, las agencias de Naciones Unidas «suelen apoyar la respuesta liderada por el gobierno, lo cual también ocurre en esta situación».

ACNUR informó además que requiere 14,85 millones de dólares para financiar durante seis meses servicios de protección, alojamiento temporal y la entrega de artículos de primera necesidad destinados a unas 30.000 personas afectadas por la emergencia.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Terremotos
Onu
Crisis
sismo
Fenomenos naturales
Acnur
crisis humanitaria
Terremotos en Venezuela
Venezuela
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos