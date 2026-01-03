x

“Precedente peligroso para la región”: ONU alerta por acción militar de Estados Unidos en Venezuela y captura de Nicolás Maduro

Guterres expresó alarma por ataque estadounidense y captura de Maduro, advirtiendo precedentes peligrosos, riesgos regionales y llamado urgente a diálogo respetando derecho internacional.

  • Bombardeos de Estados Unidos en Caracas en la madrugada de este sábado 3 de enero. FOTO: AFP.
    Bombardeos de Estados Unidos en Caracas en la madrugada de este sábado 3 de enero. FOTO: AFP.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 8 horas
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se declaró “profundamente alarmado” por el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, ocurrido en la madrugada de este sábado, y advirtió que la operación tiene potenciales implicaciones preocupantes para toda la región.

Así lo confirmó su portavoz, Stéphane Dujarric, quien subrayó que los hechos se producen tras una prolongada escalada de tensión y marcan un punto de quiebre en el conflicto venezolano con consecuencias que van más allá de sus fronteras.

Puede leer: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

UN Photo/Jean-Marc Ferre

“Un precedente peligroso”, advierte Guterres

En un comunicado oficial, Guterres fue enfático al señalar que la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos plantea serias dudas sobre el respeto al derecho internacional.

Estos acontecimientos sientan un precedente peligroso”, afirmó el jefe de la ONU, al tiempo que insistió en que, independientemente de la situación interna de Venezuela, ninguna acción debe estar por fuera del marco legal internacional.

El secretario general recalcó su preocupación por el incumplimiento de las normas del derecho internacional, incluidas aquellas consagradas en la Carta de las Naciones Unidas, que rige el comportamiento de los estados en escenarios de conflicto.

Entérese: Nicolás Maduro y su esposa están siendo trasladados a Nueva York tras ser capturados en Venezuela

Guterres alertó que la acción castrense estadounidense podría tener repercusiones preocupantes en América Latina y el Caribe, una región históricamente sensible a intervenciones militares extranjeras.

Asimismo, reiteró que todos los actores involucrados, sin excepción, deben respetar plenamente el derecho internacional, como principio fundamental para evitar una escalada mayor y preservar la estabilidad regional.

Lea aquí: Entre 20 años de prisión y cadena perpetua: lo que viene para Maduro si es hallado culpable de los delitos

Más allá de la condena, el secretario general de la ONU hizo un llamado directo a los actores políticos y sociales en Venezuela para que entablen un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.

Guterres insistió en que solo a través de canales políticos y diplomáticos, y no mediante la fuerza militar, será posible encontrar una salida sostenible a la crisis venezolana, en un momento que ya es considerado crítico y sin precedentes para el país y la región.

Temas recomendados

Derechos humanos
Onu
Crisis en Venezuela
Estado de Derecho
Gobierno de Venezuela
Naciones Unidas
Captura de Nicolás Maduro
Bombardeos en Venezuela
Venezuela
Frontera con Venezuela
Nicolás Maduro
Donald Trump
António Guterres
