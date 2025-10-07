OMS dice que los vapeadores son “nueva ola” de dependencia a la nicotina; ¿por qué?

Los cigarrillos electrónicos alimentan una nueva ola “alarmante” de dependencia a la nicotina, pues hay millones de niños adictos al cigarrillo electrónico, advirtió el lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS). Le puede interesar: Vapeadores: exigen que se les ponga duro impuesto La agencia de salud de Naciones Unidas indicó que la industria presenta los cigarrillos electrónicos como productos menos nocivos que los cigarrillos, pero en realidad, tiene como objetivo a los jóvenes y los vuelve dependientes.

"Las cifras son alarmantes", subraya la organización, que por primera vez consideró el uso mundial del cigarrillo electrónico en más de 100 millones de vapeadores, de los cuales al menos 15 millones de niños de entre 13 y 15 años, principalmente en los países de altos recursos. "Los cigarrillos electrónicos alimentan una nueva ola de dependencia a la nicotina", advirtió en un comunicado Etienne Krug, director de los determinantes de la salud, la promoción y la prevención en la OMS.

A veces, tales productos "son presentados como medios de reducción de riesgos, pero en realidad hacen dependientes a los niños a la nicotina más pronto y pueden comprometer décadas de progreso", añadió. El número de fumadores en el mundo pasó de 1.380 millones en 2000 a 1.200 millones en 2024, mientras la población mundial aumentó.

Cifras sobre la dependencia al tabaco