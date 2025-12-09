Canarias bajo impacto: fuerte oleaje causó cinco muertes y dejó un desaparecido

Las islas atlánticas de Canarias (España) enfrentan un saldo trágico tras varios días de fuerte oleaje: cinco personas han muerto y una continúa desaparecida debido a los golpes de mar registrados en distintos puntos del archipiélago.

Uno de los dos pescadores italianos rescatados el lunes en la costa sur de Lanzarote, en el municipio de Yaiza, falleció horas después en el hospital, informaron a EFE fuentes de los servicios de emergencias. La víctima había sido arrastrada junto a otro hombre mientras realizaban labores de pesca.

El fallecido fue localizado a 500 metros del punto donde desapareció, en medio de una parada cardiorrespiratoria que no logró superar, pese a ser evacuado en helicóptero. Su compañero consiguió salir del agua por sus propios medios. Ambos residían en la isla.

En el momento del accidente en Lanzarote, seguía activa una prealerta por fenómenos costeros adversos, que advertía de la posibilidad de olas de hasta cuatro metros durante la pleamar.