En un nuevo ataque, EE. UU. destruyó presunta narcolancha en el Pacífico: cuatro personas murieron

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó el ataque a una embarcación en el Pacífico Oriental. Es el segundo bombardeo en la zona esta semana.

  • Con el nuevo bombardeo se llegaría a 99 muertos producto de las acciones militares de Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe. FOTO: Captura de video
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

17 de diciembre de 2025
bookmark

Estados Unidos no para sus ataques en aguas internacionales, pues este miércoles se confirmó un nuevo bombardeo a una lancha en el Pacífico Oriental. 4 personas murieron en el ataque.

La confirmación del ataque lo hizo el Comando Sur de EE. UU., a través de su cuenta de X, quien informó que con el liderazgo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, se llevó a cabo la ofensiva contra la embarcación.

Lea también: Senadores de Estados Unidos interrogan a funcionarios de Trump sobre ataques en el Caribe y el Pacífico

“El 17 de diciembre, bajo la dirección de Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada en aguas internacionales”, dijo la Fuerzas Armada del país norteamericano.

Para la Armada estadounidense, la embarcación transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y participaba en operaciones de tráfico de drogas. “Cuatro narcoterroristas hombres murieron y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, expresaron desde Washington.

Este es el segundo ataque en el Pacífico durante la semana, pues el lunes pasado Estados Unidos bombardeó a tres embarcaciones cerca a costas colombianas. En ese ataque murieron 8 personas.

Los ataques de las Fuerzas Militares en el Pacífico y el Caribe siguen siendo cuestionados por el Senado de Estados Unidos, quienes ya le hicieron un llamado al secretario Hegseth, y el de Estado, Marco Rubio, para que den explicaciones sobre los ataques contra lanchas de presuntos narcotraficantes.

Hasta el momento, van 27 embarcaciones que han sido destruidas por el despliegue militar ordenado por Donald Trump, esas acciones han dejado, contando este último ataque, 99 muertos.

Más allá de los ataques contra lanchas, el gobierno de Trump ha incrementado la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en los últimos meses.

Washington desplegó buques de guerra y aeronaves cerca de la costa de Venezuela, incautó un buque con petróleo venezolano e impuso nuevas sanciones a familiares de Maduro y aliados empresariales.

Trump ha declarado que “los días de Maduro están contados” y se ha negado a descartar una invasión terrestre estadounidense al país sudamericano.

Siga leyendo: Trump designó al régimen de Maduro como “organización terrorista extranjera”: estos son sus efectos

