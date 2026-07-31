El famoso alpinista Nirmal Purja está desaparecido junto a nueve personas tras avalancha en Pakistán

Cuatro cuerpos fueron encontrados cerca del lugar donde se produjo la avalancha que sepultó a diez personas en el norte de Pakistán, miembros todos ellos de una expedición que partió con la estrella del alpinismo Nirmal Purja, anunció este viernes la policía.
“Los primeros indicios señalan que en esta fase se han podido encontrar cuatro cuerpos”, declaró Gilgit Baltistan, portavoz de la policía regional, en un comunicado publicado en Facebook, añadiendo que la suerte que corrieron los demás miembros de la expedición sigue siendo una incógnita.
Los cuerpos de dos hombres —un montañista nepalí y otro de Omán— estaban siendo trasladados a la ciudad de Skardu a bordo de un helicóptero militar, añadió posteriormente la misma fuente, sin precisar la identidad de los dos alpinistas.